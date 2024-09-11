İsrail ve Hizbullah Arasındaki Saldırılarda Can Kaybı Artıyor

İsrail ve Hizbullah Arasındaki Karşılıklı Saldırılar

İsrail ile Hizbullah arasındaki gerginlik devam ederken, son saldırılarda ölü ve yaralı sayısı artıyor. Lübnan’ın güneyine yapılan İsrail hava saldırısında 3 Lübnanlı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Hizbullah'tan Yanıt Geldi

Hizbullah yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki 7 askeri hedefe füze saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu saldırılarda İsrail’in tarafında da kayıplar yaşandı; 1 İsrail askeri ağır yaralandı.

İsrail Ordusundan Açıklama

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden yapılan saldırılarla ilgili bilgiler vererek, Yukarı ve Batı Celile bölgelerine 60 füze fırlatıldığını bildirdi. Açıklamada, füzelerin çoğunun boş alanlara isabet ettiği, ancak bu sırada bir yedek askerin ciddi şekilde yaralandığı kaydedildi.

Hava Saldırıları ve Topçu Atışı

İsrail ordusu, Kefr Şuba kasabasındaki Hizbullah gözlem noktasına yönelik hava saldırısı düzenledi ve kasabaya topçu atışları gerçekleştirildi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin artmasına neden olmaktadır.