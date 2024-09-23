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İsrail ve Hizbullah Arasındaki Sıradışı Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail'in hava saldırılarına Hizbullah'tan roket yanıtı geldi, bölgedeki savaş tırmanıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 17:51
İsrail ve Hizbullah Arasındaki Sıradışı Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail Hava Saldırıları Sonrası Hizbullah'ın Roket Tepkisi

Son dönemde gerginleşen İsrail-Lübnan sınırında, İsrail'in yoğun hava saldırılarının ardından Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine roket atışları gerçekleştirdi. Bu saldırılar Hayfa çevresi, Celile bölgesi ve işgal altındaki Batı Şeria yönüne yönelik olarak yapıldı.

Atılan Roketler ve Alarm Durumu

Sabah saatlerinden itibaren gerçekleşen İsrail hava saldırılarının ardından, Hizbullah güçleri yaklaşık 60 roketi İsrail'in kuzeyine yönlendirdi. Saldırı sirenleri özellikle Hayfa, Karmel, ve Aşağı/Yukarı Celile bölgelerinde çalmaya başladı. İsrail ordu sözcülüğü, atılan roketlerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğunu belirtirken, bazıları da isabet etti.

Hizbullah'tan Açıklama

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstererek İsrail'in saldırılarına yanıt verdiğini ve Kuzey komutanlığının hedefleri doğrultusunda atışlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Son Durum ve Hasar Raporları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, sabah saatlerinden itibaren yaşanan hava saldırılarında toplam 274 kişinin ölümü gerçekleştiğini açıkladı. Ancak, İsrail tarafında açık alanlara düşen roketlerin yarattığı hasar sınırlı kaldı ve can kaybı bildirilmedi.

Çatışmalar, Hizbullah ve İsrail ordusu arasında Ekim 2023'ten bu yana sürmekte olan gerilimin daha da alevlenmesine neden oldu, bu durum bölgedeki halk için tehlike arz ediyor.

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