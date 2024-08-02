İsrail ve İran: Suikastlar Sonrası Olası Tepkiler

İsrail'de Suikastların Ardından Yükselen Gerilim

İsrail'de, İran'ın başkenti Tahran ile Lübnan'ın keskin şehirlerinden Beyrut'ta aynı gün düzenlenen saldırıların ardından, muhtemel misillemeler üzerine tartışmalar derinleşti. Hizbullah ve Hamas'ın nasıl bir karşılık vereceği konusunda senaryolar oluşturuluyor.

Hizbullah'ın Olası Tepkisi

İsrail ordusu, Hizbullah'ın uzun menzilli füze saldırılarına hazırlandığını bildiriyor. Haaretz gazetesine göre, İsrail güçleri, Hizbullah'ın muhtemel misillemesinin askeri üsleri mi yoksa sivil altyapıları mı hedef alacağını araştırıyor. Kuzeyde füze saldırılarına karşı tedbirini alan ordu, hava savunma sistemlerini stratejik bölgelere yerleştirmiş durumda.

Hamas'ın Yanıtı

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze'den fırlatacağı füzelerle İsrail'in orta kesimini hedef alabileceğini öngörüyor. Söz konusu füzelerin sayısının az olması beklenirken, Hamas'ın fırlatma kapasitesinin kısıtlı olduğu belirtiliyor.

İran'ın Muhtemel Misillemesi

İran'ın vereceği karşılık konusunda belirsizlik sürerken, nisan ayında düzenledikleri saldırının tekrarlanabileceği düşünülüyor. Kanal 12 televizyonuna göre, İran, 300'den fazla balistik ve seyir füzesi ve insansız hava aracı ile tekrar bir saldırı düzenleme kapasitesine sahip.

Bölgesel Savaş Riskleri

Bölgesel savaş olasılığı da medya yorumlarında sıkça geçiyor. Suikastların Hizbullah üzerinde yeni angajman kuralları koyma baskısı oluşturabileceği düşünülmekte. Üst düzey İsrailli yetkililer, İran’la doğrudan bir askeri çatışma istemediklerini ancak gerekli durumlarda saldırganlıklarını artırabileceklerinin mesajını veriyor.

Uluslararası toplum ise İran’ın tepkilerini yöneterek, gerilimin tırmanmaması adına zemin yaratmaya çalışıyor.