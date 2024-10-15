İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları Bölgesel Güvenliği Görüştü

İsrail ve İtalya'nın Güvenlik Görüşmesi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İtalya Genelkurmay Başkanı Luciano Portolano, son günlerde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine yönelik saldırılar üzerine bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UNIFIL Üslerine Yönelik Saldırılar

İtalya, UNIFIL misyonuna en fazla asker gönderen Avrupa ülkesi olarak, bu saldırılara sert bir tepki gösterdi. Halevi, görüşme esnasında, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL güçlerine yönelik zararların nedenlerini araştırmaya devam edeceğini belirtirken, iki askerinin yaralanmasına neden olan bir durumu hatırlattı.

İtalyan Yetkililerden Tepkiler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in daha önce bölgedeki İtalyan askerlerinin güvenliği için bazı güçlerini çekmesini talep ettiğini ancak bu isteğin reddedildiğini ifade etti. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "İtalya ve BM, İsrail'den emir almaz," dedi. Ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, olayla ilgili olarak soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

UNIFIL'deki Olaylar

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef almasının ardından iki barış gücü askerinin yaralandığını açıkladı. Devamında, 13 Ekim tarihinde, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine akın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.