DOLAR
34,23 0,18%
EURO
37,34 0,26%
ALTIN
2.931,03 -0,42%
BITCOIN
2.263.926,36 -0,29%

İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları Bölgesel Güvenliği Görüştü

İsrail ve İtalya, UNIFIL üslerine yapılan saldırıları görüşmek üzere bir araya geldi. Güvenlik durumunu ele aldılar.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:25
İsrail ve İtalya Genelkurmay Başkanları Bölgesel Güvenliği Görüştü

İsrail ve İtalya'nın Güvenlik Görüşmesi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve İtalya Genelkurmay Başkanı Luciano Portolano, son günlerde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üslerine yönelik saldırılar üzerine bölgedeki güvenlik durumunu değerlendirmek üzere bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

UNIFIL Üslerine Yönelik Saldırılar

İtalya, UNIFIL misyonuna en fazla asker gönderen Avrupa ülkesi olarak, bu saldırılara sert bir tepki gösterdi. Halevi, görüşme esnasında, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL güçlerine yönelik zararların nedenlerini araştırmaya devam edeceğini belirtirken, iki askerinin yaralanmasına neden olan bir durumu hatırlattı.

İtalyan Yetkililerden Tepkiler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in daha önce bölgedeki İtalyan askerlerinin güvenliği için bazı güçlerini çekmesini talep ettiğini ancak bu isteğin reddedildiğini ifade etti. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirerek, "İtalya ve BM, İsrail'den emir almaz," dedi. Ayrıca, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, olayla ilgili olarak soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

UNIFIL'deki Olaylar

UNIFIL, 10 Ekim tarihinde, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef almasının ardından iki barış gücü askerinin yaralandığını açıkladı. Devamında, 13 Ekim tarihinde, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine akın düzenleyerek, tesisin kapılarını tanklarla tahrip etti.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Okul Müfredatında Yeni Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayınlandı
2
Hizbullah: ABD ve İsrail Ortadoğu'ya Yeni Bir Tehdit Getiriyor
3
Ordu'da 8 Gün Sonra Kayıp Kadının Cansız Bedeni Bulundu
4
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
5
AK Parti Çiğli İlçe Kongresi'nde Savunma Sanayii Vurgusu
6
Fransa'nın Tayvan Üzerindeki Çin Tatbikatına İlişkin Endişeleri
7
Savunma Sanayi Düzenlemeleri Görüşmeleri Ertelendi

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor