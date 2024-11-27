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İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdi

ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes antlaşması, Lübnan ve İsrail arasında 04.00'te yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 05:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 05:00
İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdi

İsrail ve Lübnan Arasında Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdi

ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında sağlanan ateşkes antlaşmasının yerel saatle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini duyurdu. Türkiye saati ile ise bu zaman 05.00 olarak belirlendi.

Biden, bu önemli gelişmeyi bir basın toplantısında ifade ederek, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına yerleşeceğini ve bu bölgedeki kontrolü sağlayacağını açıkladı.

Ateşkesin Detayları

Ateşkes anlaşması, Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılmasını ve Litani Nehri'nin kuzeyine aktarılmasını öngörmektedir. Bu süreçte, İsrail askerlerinin kademeli olarak bölgeden geri çekileceği bilgisi de paylaşıldı.

Biden, ayrıca, bu süre zarfında Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını belirtti. Uzun süren diplomatik çabaların sonucu olarak, ABD ve Fransa öncülüğünde bir uluslararası koalisyonun ateşkes antlaşmasının uygulanmasına destek vereceği ifade edildi.

Antlaşmanın, İsrail saldırıları dolayısıyla yerinden edilen Lübnanlılar ile İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönüşünü sağlamayı amaçladığı da vurgulandı.

Lübnan Askerleri ve Denetim

Basında çıkan haberlere göre, İsrail-Lübnan sınırından Litani Nehri'ne kadar olan bölgeye 5 bin ila 10 bin Lübnan askeri konuşlandırılacak. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına uygun olarak, Lübnan’daki grupların yeniden silahlanmasını önlemek için, silah satışları ve üretimi Lübnan hükümeti tarafından denetlenecek.

Öte yandan, başka bir bilgiye göre, ABD, Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal etmesi durumunda İsrail'e yeniden saldırma hakkı verecek bir taahhütte bulunduğunu iddia etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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