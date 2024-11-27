İsrail ve Lübnan Arasındaki Ateşkes Antlaşması Yürürlüğe Girdi

İsrail ve Lübnan Arasında Tarihi Ateşkes

İsrail kabinesi, dün akşam saatlerinde onayladığı ateşkes antlaşmasıyla birlikte, İsrail ordusunun Sürekli Lübnan topraklarından çekileceğini ve Hizbullah'ın da sınır bölgelerinden 60 gün içerisinde kademeli olarak uzaklaşacağını duyurdu.

Ateşkesin Detayları

Ateşkes antlaşması, İsrail ile Lübnan arasındaki gerginliğin sona erdirilmesine yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Antlaşma, yerel saat ile 04.00'te (Türkiye saati ile 05.00) yürürlüğe girecek. ABD Başkanı Joe Biden, antlaşmanın içeriğine dair bazı açıklamalarda bulunarak, İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesi ve Hizbullah unsurlarının Litani Nehri'nin kuzeyine geçmesi planlandığını belirtti.

Yerinden Edilenlerin Dönüşü

Ateşkes ile birlikte, İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Lübnanlılar ve İsrail'in kuzeyindeki Yahudi yerleşimcilerin evlerine dönüşleri de sağlanacak. Böylelikle, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) haricinde, Lübnan ile İsrail sınırındaki Mavi Hat'ta tek silahlı unsur Lübnan ordusu olacak.

Uluslararası Destek ve Önlemler

ABD ve Fransa'nın öncülük ettiği bir uluslararası koalisyon, ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda destek verecek. Ancak, ABD'nin Lübnan'da asker konuşlandırmayacağı bildirildi. İddialara göre, İsrail ve Hizbullah'ın çekildiği bölgede 5 bin ila 10 bin Lübnan askeri konuşlandırılacak.

Silahlanmanın Önlenmesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı çerçevesinde, Lübnan'daki silahlı grupların yeniden silahlanmasının önlenmesi amacıyla, Lübnan hükümeti tarafından silah satışı ve üretimi denetlenecek.

İhlal Durumunda İzlenecek Yol

Son olarak, ABD’nin Hizbullah'ın antlaşmayı ihlal etmesi halinde İsrail'e yeniden saldırma hakkı tanıdığı ve bu durumun antlaşma metninde bulunmadığı iddiaları basına yansıdı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.