İsrail ve Lübnan Sınırında Gerilim: Roket Salvosu ve Bombardıman

Giriş

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinden ülkenin kuzeyinde yer alan Kiryat Şimona bölgesine yapılan roket saldırılarını bildirdi.

Tahliye ve Bombardıman

Açıklamaya göre, Hizbullah tarafından atılan yaklaşık 15 roketin bazılarının imha edilirken, bazıları ise açık alanlara düştü. Bu gelişmelere yanıt olarak, İsrail ordusu da bazı Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi.

Hedefler Belirlendi

İsrail ordusunun açıklamasında, Hizbullah'ın Lübnan’ın Kefr Hammam bölgesindeki füze fırlatma rampasına yönelik hava saldırısında bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, Ayta eş-Şaab bölgesindeki Hizbullah altyapısının yanı sıra El-Hiyam bölgesindeki gözlem noktaları da hedef alındı.

Hizbullah'tan Yanıt

Hizbullah ise yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Kefr Şuba bölgesine yönelik top mermisiyle saldırdığını ve bu saldırıya karşılık Kiryat Şimona'nın bombalandığını belirtti.

Süregelen Çatışmalar

Bu saldırılar, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail ve Lübnan Hizbullahı arasındaki sınır çatışmalarının bir parçası.