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İsrail ve Mısır, Olası Esir Takası İçin Görüşmelerde Bulundu

İsrailli yetkililer, Mısır ile olası bir esir takası anlaşması için önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:01
İsrail ve Mısır, Olası Esir Takası İçin Görüşmelerde Bulundu

İsrail ve Mısır Arasındaki Estratejik Görüşmelere Dikkat

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Mısır’da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantının amacı, olası bir esir takası anlaşmasının zeminini hazırlamak olarak belirlendi.

Walla haber sitesinin aktardığı bilgilere göre, iki İsrailli yetkili, Mısır'daki üst düzey yetkililerle buluşarak, Kahire’de Hamas ile yürütülen dolaylı ateşkes ve esir takası müzakerelerini ele aldı. Görüşmelerin, Mısır ile Gazze Şeridi sınırına dair konular üzerine önceden planlandığı da ifade edildi.

Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin dolaylı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Ancak Bakan Saar, konuya dair daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

Philadelphi Koridoru'ndaki Durum

İsrail ordusu, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı’nın bulunduğu Philadelphi Koridoru’nu mayıs ayının sonunda tamamen kontrol altına aldığını duyurdu. Bu bölge, daha önceki ateşkes müzakerelerinde anlaşmazlık konusu olmuş, Başbakan Binyamin Netanyahu İsrail ordusunu çekmeyi reddetmişti.

İsrail'in Mısır ile gerçekleştirdiği bu görüşmeler, bölgedeki gerginliklerin yanı sıra, uluslararası diplomasideki gelişmelerin de bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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