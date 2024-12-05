İsrail Yargı Danışmanı, 7 Ekim İhlalleri İçin Soruşturma Komitesi Çağrısında Bulundu

İsrail Hükümeti İçin Kritik Çağrı: Resmi Soruşturma Komitesi Kurulmalı

İsrail hükümetinin yargı danışmanı Ghali Behrav Mayara, 7 Ekim 2023 tarihinde yaşanan olayların ardından bir resmi soruşturma komitesinin kurulması için acil eylem çağrısında bulundu. Haaretz gazetesinin haberine göre, Mayara, Yüksek Mahkeme'ye gönderdiği mektupta, hükümetin bu konuda hızlı bir karar alması gerektiğini vurguladı.

Resmi Soruşturmanın Gerekliliği

Mayara, resmi bir soruşturma komitesinin 7 Ekim olaylarını ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri derinlemesine inceleyebilmek için en uygun yöntem olduğunu belirtti. Yaklaşık bir yıl iki ay sonra gelinen noktada, bu mekanizmanın süresiz olarak ertelenmesinin etkisizliği tehdit ettiğini ifade etti.

Başbakanın Tutumu ve Kamuoyu Tepkisi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 7 Ekim başarısızlığını derinlemesine incelemenin güvenin yeniden tesisinin tek yolu olduğunu dile getirdi. Herzog, "Devlet, ihmal ve afetin soruşturulması sürecini derhal başlatmalıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başbakan Binyamin Netanyahu, Yüksek Mahkeme'ye yaptığı başvuruda, resmi bir soruşturma komitesi kurma yetkisi bulunmadığı yönünde görüş bildirdi. Netanyahu ve Likud Partisi, daha sınırlı yetkilere sahip bir "siyasi" soruşturma komitesinin kurulmasını savunurken, muhalefet tüm sorumluları araştıracak tam yetkili bir komite talep ediyor.

7 Ekim Olaylarının Ardından Yaşananlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı başlattı. Bu saldırılar sonucunda İsrail tarafında 1200 kişi hayatını kaybederken, 5 bin 132 kişi yaralandı. İlgili istatistiklere göre, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonlarda ise yaklaşık 44 bin 532 Filistinli vuruldu.

Ayrıca, çatışmalar sırasında 380 askerin de yaşamını yitirdiği bildiriliyor. Son olarak, 24 Kasım 2023 tarihinde başlayan "insani ara" sürecinde karşılıklı olarak esir takasları gerçekleştirilirken, binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam etmektedir.