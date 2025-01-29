DOLAR
35,78 -0,16%
EURO
37,3 -0,03%
ALTIN
3.158,6 0,51%
BITCOIN
3.691.558,63 -1,75%

İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı

İsrail yönetimi, yarın serbest bırakılacak üç esirin listesini aldığını duyurdu. Takas, Gazze'de ateşkes çerçevesinde gerçekleşecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 19:39
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı

İsrail Yönetimi Esir Takası İçin Hazırlıklarını Tamamladı

İsrail hükümeti, Hamas ile varılan esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak olan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları olan Katar ve Mısır'dan bu listenin alındığı belirtildi.

Serbest Bırakılacak İsrailli Esirler

İsrail devlet televizyonu KAN, yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini açıkladı. Buna göre, Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli esirler, gerçekleştirilecek takasla serbest kalacak.

Hamas ile Anlaşma Kapsamında Diğer Esirler

Bunun yanı sıra, Gazze'de tutulan beş Tayland vatandaşının da yarın serbest bırakılacağı bilgisi verildi. İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv, Gazze'de tutulan üç esire karşılık olarak 110 Filistinli esiri serbest bırakacak. Bu esirlerin arasında 30'u çocuk, 32'si ömür boyu hapis ve 48'inin ise uzun süreli hapis cezasına çarptırılan isimlerden oluştuğu belirtiliyor.

Takas Sürecindeki Gelişmeler

Daha önce, yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimleri yalnızca Arbel Yehud ve Agam Berger olarak duyurulmuştu. Üçüncü esirin isminin netleşmemesi dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması krize yol açmıştı.

Ancak, arabulucular olan ABD, Katar ve Mısır tarafından yapılan yoğun çabalar sonrasında tarafların yarın ek bir esir takası turu gerçekleştirmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
ANKASERA Gençlik Merkezi Ankara Üniversitesi'nde Açıldı
3
Suriye'de Ahmed Şara Geçiş Döneminin Cumhurbaşkanı İlan Edildi
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: 'İzolasyonlara Direnmeye Devam Edeceğiz'
5
Dışişleri Bakanı Fidan, Özbekistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
6
Konya'da Genç Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz KKTC'de Konuştu: "Barış ve İstikrar Adası Olma Yolundayız"

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı