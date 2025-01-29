İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı

İsrail Yönetimi Esir Takası İçin Hazırlıklarını Tamamladı

İsrail hükümeti, Hamas ile varılan esir takası anlaşması kapsamında yarın serbest bırakılacak olan İsrailli esirlerin listesini teslim aldığını duyurdu. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan resmi açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının arabulucuları olan Katar ve Mısır'dan bu listenin alındığı belirtildi.

Serbest Bırakılacak İsrailli Esirler

İsrail devlet televizyonu KAN, yarın serbest bırakılacak esirlerin isimlerini açıkladı. Buna göre, Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli esirler, gerçekleştirilecek takasla serbest kalacak.

Hamas ile Anlaşma Kapsamında Diğer Esirler

Bunun yanı sıra, Gazze'de tutulan beş Tayland vatandaşının da yarın serbest bırakılacağı bilgisi verildi. İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv, Gazze'de tutulan üç esire karşılık olarak 110 Filistinli esiri serbest bırakacak. Bu esirlerin arasında 30'u çocuk, 32'si ömür boyu hapis ve 48'inin ise uzun süreli hapis cezasına çarptırılan isimlerden oluştuğu belirtiliyor.

Takas Sürecindeki Gelişmeler

Daha önce, yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isimleri yalnızca Arbel Yehud ve Agam Berger olarak duyurulmuştu. Üçüncü esirin isminin netleşmemesi dikkat çekti. Ayrıca, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Arbel Yehud'un serbest bırakılmaması krize yol açmıştı.

Ancak, arabulucular olan ABD, Katar ve Mısır tarafından yapılan yoğun çabalar sonrasında tarafların yarın ek bir esir takası turu gerçekleştirmesi konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.