İsrail, Yemen'den Atılan Balistik Füzeyi İmha Etti

İsrail'den Balistik Füze İhmali Açıklaması

İsrail ordusu, Yemen'den atılan bir balistik füzeyi, hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Hava Savunma Sistemi Aktif Hale Geçti

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu füzenin İsrail hava sahasına girmeden imha edildiğini belirtti.

Adraee, hava savunma sistemlerinin füzeyi imha ettiği esnada, şarapnellerin düşebileceği ihtimaline karşı İsrail'in orta kesimlerinde siren seslerinin devreye girdiğini ifade etti.

Husilerden Henüz Bir Açıklama Yok

Yemen'deki İran destekli Husilerden ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.