İsrail Yemen'e Hava Saldırıları Düzenledi: Sana ve Hudeyde Hedef Alındı

İsrail, Yemen'de Hava Saldırıları Gerçekleştirdi
İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları dünya gündemini sarstı. Jerusalem Post gazetesine göre, bu saldırılar ABD'nin bilgisi dahilinde yapıldı.
Saldırıların Hedefleri
Saldırılar sırasında, Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pist, kontrol kulesi ve mevcut uçaklar hedef alındı. Hudeyde'de ise Haziz elektrik santrali, Hudeyde Limanı ve petrol rafinerileri vuruldu.
Yerel Medyadan Bilgiler
Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan bilgilere göre, hava saldırıları başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'yi kapsadı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Israil savaş uçakları Sana'nın çeşitli noktalarını bombaladı.
Gergin Atmosfer ve Ablukalar
Özellikle Abdulmelik el-Husi'nin televizyon konuşması esnasında, Sana'ya yönelik ağır bombardımanın devam ettiğine vurgu yapıldı. Saldırılarda, Uluslararası Sana Havalimanı ve ed-Deylemi Hava Üssü'nün hedef olarak seçildiği belirtiliyor.