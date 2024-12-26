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İsrail Yemen'e Hava Saldırıları Düzenledi: Sana ve Hudeyde Hedef Alındı

İsrail, Yemen'in Sana ve Hudeyde kentlerine hava saldırıları düzenledi. Saldırılar ABD'nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:46
İsrail Yemen'e Hava Saldırıları Düzenledi: Sana ve Hudeyde Hedef Alındı

İsrail, Yemen'de Hava Saldırıları Gerçekleştirdi

İsrail'in, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları dünya gündemini sarstı. Jerusalem Post gazetesine göre, bu saldırılar ABD'nin bilgisi dahilinde yapıldı.

Saldırıların Hedefleri

Saldırılar sırasında, Uluslararası Sana Havalimanı'ndaki ana pist, kontrol kulesi ve mevcut uçaklar hedef alındı. Hudeyde'de ise Haziz elektrik santrali, Hudeyde Limanı ve petrol rafinerileri vuruldu.

Yerel Medyadan Bilgiler

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan bilgilere göre, hava saldırıları başkent Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde'yi kapsadı. Yerel basında yer alan haberlere göre, Israil savaş uçakları Sana'nın çeşitli noktalarını bombaladı.

Gergin Atmosfer ve Ablukalar

Özellikle Abdulmelik el-Husi'nin televizyon konuşması esnasında, Sana'ya yönelik ağır bombardımanın devam ettiğine vurgu yapıldı. Saldırılarda, Uluslararası Sana Havalimanı ve ed-Deylemi Hava Üssü'nün hedef olarak seçildiği belirtiliyor.

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