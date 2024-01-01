İsrail yeni yıla Kassam Tugayları'nın roket saldırısıyla girdi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nden İsrail’e büyük bir roket saldırısı düzenledi. Tel Aviv ve çevresi başta olmak üzere İsrail’in güneyi ve ortası ile Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri roket yağmuruna tutuldu. Hamas, Tel Aviv’i M90 roketleriyle bombaladıklarını açıkladı. Roket saldırılarının video görüntüleri de paylaşıldı. Roket saldırılarının ardından İstanbul’da da şehitler ve Filistin için binlerce vatandaş sabah namazında buluştu. Dört büyük camide namaz kılan vatandaşlar, şehitler ve Gazze için dualar etti. Ardından Galata Köprüsü’ne doğru yürüyen vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla sloganlar attı. Peki, Hamas’ın roket saldırısı nasıl gerçekleşti? İsrail’de sirenler nasıl çınladı? İstanbul’da tarihi yürüyüş nasıl oldu? İşte, haberin ayrıntıları…



HAMAS’TAN TEL AVİV’E BİNLERCE ROKET

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nden İsrail’e binlerce roket fırlattı. İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Gazze Şeridi’nden İsrail’in güneyine ve orta kesimine doğru büyük miktarda roket atıldı. Roket saldırılarının ardından Rishon Lezion, Lid (Lod), Ramle, Bnei Brak ve Sderot şehirleri de dahil olmak üzere Tel Aviv ve çevresindeki bölgeler ile Batı Şeria’nın orta kesimindeki Modiin Yahudi yerleşim yerinde sirenlerin çaldığı ifade edildi. Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Tel Aviv şehrini ve banliyölerini M90 roketleriyle bombaladıklarını duyurdu. Açıklamada, “Şimdi. Kassam Tugayları, Siyonistlerin sivillere yönelik katliamlarına tepki olarak Tel Aviv şehrini ve banliyölerini M90 roketleriyle bombalıyor.” ifadesine yer verildi. Kassam Tugayları’nın açıklamasında ayrıca roket atışlarının video görüntülerine de yer verildi. Roket saldırılarının sonucunda ölü ve yaralı sayısı henüz belli değil.

İSRAİL’DE SİRENLER ÇINLADI, VATANDAŞLAR SİĞINAKLARA KOŞTU

Hamas’ın roket saldırısı sonucu İsrail’de sirenler çınladı. İsrail’in güneyi ve ortası ile Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimleri de hedef alan roketler nedeniyle sirenler çalmaya başladı. İsrail medyası, roket saldırıları nedeniyle vatandaşların sığınaklara koştuğunu ve panik yaşadığını aktardı. İsrail ordusu, roket saldırılarına karşı Demir Kubbe hava savunma sistemiyle karşılık verdiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nden atılan 250’den fazla roketin yüzde 90’ının Demir Kubbe tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi. İsrail ordusu, roket saldırılarına karşılık Gazze Şeridi’nde Hamas’a ait 130’tan fazla hedefi vurduğunu bildirdi.