İsrail, Yeni Yılın İlk Gününde Lübnan ile Ateşkes İhlalinde Bulundu

İsrail ordusu, yeni yılın ilk gününde, Lübnan ile yapılan ateşkesi 4 kez ihlal etti. Bu ihlaller, 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkesin 36. gününde gerçekleşti.

Lübnan haber ajansı NNA'nın bildirdiğine göre, İsrail ordusunun ateşkes ihlalleri 340'a yükselirken, bu saldırılarda 33 kişi yaşamını yitirdi ve 37 kişi yaralandı.

Beyrut ve güneydeki Nebatiye kentinde gerçekleşen ihlaller arasında evlerin yıkılması, evlere ateş açılması ve dron kullanımı da yer alıyor. İsrail'e ait bir dron, başkent Beyrut ve Dahiye semalarında görüldü.

Nebatiye kentine bağlı Ayterun beldesinde bulunan bazı evler yangına maruz kalırken, Ayta eş-Şaab beldesinde İsrail askerleri çevreye ateş açarak evleri havaya uçurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 1106'sı kadın ve çocuk, 222'si sağlık çalışanı olmak üzere en az 4000 kişi hayatını kaybetti ve 16 binden fazla kişi yaralandı.

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak" ifadesi yer almıştı.