İsrail yeniden Han Yunus'taki Filistin Kızılayı'nın merkezine saldırdı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezi, İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradı. Filistin Kızılayı, yazılı bir açıklama yaparak, merkezin 5. katının İsrail ordusu tarafından vurulduğunu duyurdu. Saldırı sırasında merkezde barınan yerinden edilmiş 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusunun saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği konusunda bir bilgi verilmedi.

Filistin Kızılayı'nın merkezi, İsrail ordusu tarafından vuruldu. Filistin Kızılayı, merkezden çıkan dumanları gösteren bir video paylaştı.

Merkezde 14 bin sığınmacı Filistinli barınıyordu. İsrail ordusu, 2 Ocak'ta da aynı merkeze saldırmış ve 5 Filistinli hayatını kaybetmiş, 3 Filistinli de yaralanmıştı.