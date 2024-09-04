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İsrail Yerleşimcilerinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrailli yerleşimciler, Mescid-i Aksa'da provokatif bir baskın gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:45
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:45
İsrail Yerleşimcilerinden Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrailli Yerleşimciler Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, bu kez İsrailli yerleşimcilerin hedefi oldu. Sosyal medya platformlarında yayımlanan videolar, fanatik bir grubun polis korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdiğini ve orada ayin yaptığını gösteriyor.

Görüntüler Tartışma Yarattı

Haaretz gazetesinin muhabiri Nir Hasson, X hesabında paylaştığı görüntülerde yerleşimcilerin Kubbetu's Sahra yönünde yere yattığı ve yüksek sesle ayinler gerçekleştirdiğini belirtti. Hasson, buna ek olarak Mescid-i Aksa'da yaşananları "Yahudi tapınağı destekçileri için büyük bir zafer" olarak tanımladı.

Yönetimden Açıklamalar

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, geçtiğimiz ay kamuoyuna yaptığı bir açıklamada "mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin verdiğini" ifade etti. Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mescid-i Aksa'nın statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığını vurguladı.

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