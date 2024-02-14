İsrail Yeryüzü Doktorları Derneği'nin kliniğine saldırdı

Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana bölgede sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'nin merkezindeki kliniği 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle tamamen harabeye döndü.

İsrail saldırıları sonucunda Yeryüzü Doktorları Derneği’nin Gazze’deki kliniği tamamen yıkıldı. Bu klinik, 2015’ten beri akredite olup bölgeye sağlık hizmeti sunuyordu ve Gazze’nin şehir merkezinde bulunuyordu. İsrail saldırıları başladığında klinik tahliye edilmişti ve içeride kimse bulunmuyordu.

Klinik, Gazze’deki tıbbi ve sarf malzeme stokunun azalması nedeniyle Mısır’dan tedarik edilen tıbbi ve yardım malzemeleri, sürekli olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden derneğin Gazze’deki ekibine ulaştırılıyor.





Gazze, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya. 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu ve 122 ambulans hizmet veremiyor. Bu acil durumda, Yeryüzü Doktorları Derneği, bölge halkına yardım eli uzatıyor. İlaçlar, hijyen paketleri, ana gıda malzemeleri, bebek ve hasta bezleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri, 113 bini aşkın Gazzeliye ulaştırılıyor. Bu çabalar, Gazze’deki insanların sağlık ve yaşam koşullarını desteklemeye yönelik hayati önem taşıyor .