Bist 100
9.021,85 0%
DOLAR
30,75 0,12%
EURO
32,92 0,01%
ALTIN
1.968,09 0,03%

İsrail Yeryüzü Doktorları Derneği'nin kliniğine saldırdı

İsrail ordusunun saldırıları sonucunda Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki tedavi merkezi yıkıldı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 09:44
İsrail Yeryüzü Doktorları Derneği'nin kliniğine saldırdı

Yeryüzü Doktorları Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015'ten bu yana bölgede sağlık hizmeti sunan Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'nin merkezindeki kliniği 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları nedeniyle tamamen harabeye döndü.

İsrail saldırıları sonucunda Yeryüzü Doktorları Derneği’nin Gazze’deki kliniği tamamen yıkıldı. Bu klinik, 2015’ten beri akredite olup bölgeye sağlık hizmeti sunuyordu ve Gazze’nin şehir merkezinde bulunuyordu. İsrail saldırıları başladığında klinik tahliye edilmişti ve içeride kimse bulunmuyordu. 

Klinik, Gazze’deki tıbbi ve sarf malzeme stokunun azalması nedeniyle Mısır’dan tedarik edilen tıbbi ve yardım malzemeleri, sürekli olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden derneğin Gazze’deki ekibine ulaştırılıyor.

israil-gazze

Gazze, İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya. 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu ve 122 ambulans hizmet veremiyor. Bu acil durumda, Yeryüzü Doktorları Derneği, bölge halkına yardım eli uzatıyor. İlaçlar, hijyen paketleri, ana gıda malzemeleri, bebek ve hasta bezleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri, 113 bini aşkın Gazzeliye ulaştırılıyor. Bu çabalar, Gazze’deki insanların sağlık ve yaşam koşullarını desteklemeye yönelik hayati önem taşıyor .

İLGİLİ HABERLER

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan açıklama: Fırat Nehri'nde şu anlık kirlilik tespit edilmedi
2
İstanbul Kanalı imar planı iptal edildi
3
Türkiye-Suriye sınırında deprem oldu
4
Ukrayna Rusya'ya ait çıkarma gemisini imha ettiklerini duyurdu
5
Erzincan'daki maden faciasına 4 gözaltı: Aralarında saha sorumlusu da var
6
CHP'li Orhan Sarıbal Erzincan'da yaşanan kazanın ardından madenin kapatılmasını istedi
7
Gazze'ye tıbbı malzeme yardımı götüren uçak Türkiye'den Mısır'a ulaştı

Ve başladı! Günler önce alarm verilmişti! Antalya, Adıyaman, Bursa, İstanbul, Urfa, Ankara, İzmir'de yaşayanlar dikkat

PTT'den 1-2 çocuklu hanelere 3 destek! Çocuk büyüyesiye kadar ödenecek!

e-Devlet'i kitleyen hizmet! Emekli olmadan emekli maaşını tek tıkla öğrenin!

Yumurta indirimi bekleyenler başka yere gitmeyecek! 89 TL’ye kadar düştü

Kurt Sürüsüne Karışan Kediyi Türkiye'de 974 Kişiden Sadece 27’si 10 Saniyede Fark Etti: 10 Saniyede Görebilenler Çok Zeki

Her gün hapır hupur yiyoruz! Meğer cildi 10 yaş birden yaşlandırıyormuş

Akaryakıt zammına bankalar dur dedi! Sadece 2 gün geçerli: 4,5 LT bedava yakıt alacaksınız

O Üniversiteside Yüksek Maaşla Çalışma Fırsatı! KPSS’li ve KPSS’siz Kadın/Erkek Personel Alımı Başladı: Başvuru İçin Tıklayın

Aynı üründen ikincisini alırsanız yüzde 50 indirim kazanacaksınız! Migros marketler kampanyaya imza attı

Dinçer Güner Sevgililer Günü planlarınızı bozacak 3 Astrolojik tehlikeyi açıkladı!

Kahvaltısız güne başlamayanlar dikkat! Bu saatler arasında yapmak ömrünüze 20 yıl katacak!

15 Şubat 2024 Perşembe günlük burç yorumları: Burçlarınızın söylediklerine kulak verin!