İsrail Yetkililerinden Hamas'la Takas Anlaşmasına Dair Olumsuz Açıklama

İsrail ve Hamas Arasındaki Takas Görüşmeleri Tıkanma Noktasında

İsrailli yetkililer, İsrail yönetiminin Hamas'la takas anlaşması yapmaktan hala çok uzak olduğunu bildirdi. İlgili açıklama, İsrail devlet televizyonu KAN'da yer aldı. Yetkililerin aktardığına göre, esir takasıyla ilgili görüşmelerde hala pürüzler bulunmakta ve tüm taraflarca kabul edilebilir bir formüle ulaşma konusunda yeterli ilerleme sağlanamamış durumda.

Netanyahu'nun Kararlılığı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ı yok etmeden Gazze'deki saldırıları durdurma niyetinde olmadığını vurguladı. Yetkililer, bu çerçevede mevcut şartların bir anlaşmaya varılması ihtimalini oldukça zor hale getirdiğini ifade etti.