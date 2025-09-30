İsrail, Yom Kippur nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail ordusu, Yom Kippur dolayısıyla El Halil'de bazı mahallelerde sabah 06.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan etti; uygulama 2 Ekim Perşembe'ye kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:56
İsrail, Yom Kippur nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

İsrail, Yom Kippur nedeniyle El Halil'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

İşgal altındaki kentte sabah saatlerinden itibaren kapsamlı önlemler

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki bazı mahallelerde, Yahudilerin 'Yom Kippur' bayramı nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan ettiği bildirildi.

El-Halil Savunma Komitesi Üyesi Arif Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail ordusu, sabah saat 06.00'dan itibaren El Halil kentindeki bazı mahalleleri kapatarak sokağa çıkma yasağı ilan etti." dedi.

Cabir, İsrail ordusunun Filistinlilerin sokağa çıkmasına izin vermediğini ve esnafı, dükkanlarını kapatmaya zorladığını belirterek, "Yahudilerin dini bayramı gerekçesiyle bölgenin 2 Ekim Perşembe gününe kadar kapalı kalacağı ve sokağa çıkma yasağının olduğunu bize ilettiler." bilgisini paylaştı.

Cabir, yasağın Harem-i İbrahim Camisini El Halil kentindeki yasa dışı yerleşim yerlerine bağlayan 25 bin nüfusa sahip Vadi el-Hasin, Cabir ve es-Selayime mahallelerini kapsadığını aktardı.

Ayrıca, İsrail'in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisini de Yahudilerin dini bayramı bahanesiyle 3 gün boyunca kapatma kararı aldığı belirtilmişti.

