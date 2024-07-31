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İsrail Yönetimi, Kuzey Hava Sahasını Uçuşlara Kapadı

Tel Aviv, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar sonrası kuzeydeki hava sahasını kapattı, kara yollarında ise kısıtlama yok.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 08:15
İsrail Yönetimi, Kuzey Hava Sahasını Uçuşlara Kapadı

İsrail'de Uçuş Yasağı

İsrail yönetimi, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların ardından artan gerilim nedeniyle ülkenin kuzeyini uçuşlara kapattığı bildirildi.

Kuzey Hava Sahası Kapatıldı

Tel Aviv yönetimi, Hadera kentiyle birlikte ülkenin kuzeyine denk gelen hava sahasının uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Uçuş yasağının 24 saat süreceği duyuruldu.

Kara Yollarında Kısıtlama Yok

Bölgedeki kara yollarıyla ilgili herhangi bir kısıtlama getirilmediği belirtilirken, hava sahasındaki bu kısıtlamalar, bölgedeki güvenlik endişelerini artırıyor.

Askeri Operasyonlar

Öte yandan, İsrail ordusu, daha önce Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da gerçekleşen bir suikast sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

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