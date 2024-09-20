İsrail Yönetimi UCM'ye İtirazda Bulundu

İsrail'den Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne İtiraz

İsrail'in yönetimi, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdinde, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında alınan tutuklama kararı için resmi itirazda bulundu.

Başvuru ve Gerekçeler

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, UCM'deki tutuklama kararı için itirazda bulunulduğu ifade edildi. Resmi başvuruda, UCM Başsavcısı Kerim Han tarafından ortaya atılan tutuklama taleplerinin "yasa dışı" olduğu savunuldu.

UCM'nin Yetkisi Tartışmalı

Açıklamada ayrıca, UCM'nin söz konusu isimler hakkında tutuklama kararı alma noktasında yetkisinin bulunmadığı ileri sürüldü. Bunun yanı sıra, İsrail'in UCM’ye taraf olmaması nedeniyle yapılan bu itiraza sembolik bir anlam yüklendiği ve olayın davayı etkilemeyeceği vurgulandı.

Gelişmelerin Seyri

UCM Savcısı Kerim Han, 20 Mayıs tarihinde Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılması yönünde bir talepte bulunmuştu. Ancak, üzerinden dört ay geçmesine rağmen, mahkeme bu talebi henüz karara bağlamadı.