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İsrail Yönetiminden Maccabi Tel Aviv Taraftarlarına Seyahat Uyarısı

İsrail hükümeti, taraftarları İtalya'daki maça gitmemeleri konusunda uyardı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:27
İsrail Yönetiminden Maccabi Tel Aviv Taraftarlarına Seyahat Uyarısı

İsrail Yönetiminden Önemli Açıklama

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde yaşanan olayların ardından, İsrail yönetimi, Maccabi Tel Aviv basketbol takımının taraftarlarına İtalya'daki maça gitmemelerini önerdi.

Güvenlik Birimlerinden Uyarı

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Güvenlik Konseyi'nin Maccabi Tel Aviv'in Virtus Bologna ile oynayacağı karşılaşmaya taraftarların katılmaması yönünde bir çağrıda bulunduğu belirtildi.

Amsterdam'daki Olaylar

Dün Amsterdam'da Ajax ve Maccabi Tel Aviv arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçının öncesinde ve sonrasında, İsrailli taraftarlar Filistin destekçilerine yönelik saldırılarda bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, taraftarların Amsterdam sokaklarında Filistin bayraklarını yırttığı ve Arap kökenli taksicilere sopalarla saldırı düzenlediği görüldü.

Olayların Ardındaki Gelişmeler

Stadyum çevresinden alınan görüntülerde, taraftarların marşlarında "Gazze'de okul yok çünkü Gazze'de çocuk kalmadı" ifadelerinin yer aldığı duyuldu. Olayların büyümesi üzerine İsrail hükümeti, taraftarların saldırıya uğradığı yönünde bir anlatımda bulunmaya çalıştı.

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