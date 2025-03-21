İsrail Yüksek Mahkemesi, İstihbarat Şefinin Görevden Alımını Dondurdu

İsrail Yüksek Mahkemesi'nden Kritik Karar

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ı görevden alma kararını durdurdu. Mahkeme, konuya itiraz dilekçelerinin en geç 8 Nisan'da gerçekleştirilecek bir duruşmada değerlendirileceğini açıkladı.

Tepkiler ve Eleştiriler

Netanyahu hükümetinin özellikle aşırı sağcı üyelerinden Yüksek Mahkeme'nin bu kararına tepkiler yükselmeye başladı. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hemen yeniden yargı reformu." ifadelerini kullandı. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de "Yüksek Mahkeme savaşı yürütmeyecek, komutanlarını seçmeyecek, nokta," şeklinde bir açıklama yaptı.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise, "Sayın yargıç, Bar'ın görevi 10 Nisan'da sona erecek. Bu konuya müdahale için hukuki bir yetkiniz yok," diyerek yargının yetkilerini sorguladı.

Protestolar Devam Ediyor

Hükümetin Gazze'ye yönelik saldırılarını yeniden başlatmasının ardından ülkede protestolar devam ediyor. Özellikle hafta sonu, başta Tel Aviv ve Batı Kudüs olmak üzere birçok şehirde kitlesel gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Bar'ın görevden alınması üzerine gelişen bu siyasi kriz, toplumda büyük bir rahatsızlık yaratmış durumda.

İstihbarat Şefinin Görevden Alınması

İsrail hükümeti, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasını gece saatlerinde onaylamıştı. Bar'ın görev süresinin 10 Nisan'da sona ereceği veya yeni bir Şin-Bet Direktörü atanmasıyla sona ereceği açıklanmıştı. Netanyahu, Bar'ı görevden alma kararını "süregelen ve zaman içinde artan güvensizlikle" gerekçelendirmişti. Bar ise, bu kararın kişisel bir tutum olduğunu dile getirdi.

Sonuç Olarak

Ülkedeki siyasi krizin derinleşmesi, özellikle Netanyahu’nun istihbarat şefini görevden alması ve Gazze’ye yönelik askerî operasyonların yeniden başlamasıyla dikkat çekmektedir. İsrail’in iç istihbarat direktörünün görevden alınması, ülke tarihinin en tartışmalı siyasi adımlarından biri olarak ön plana çıkıyor.