İsrail Yüksek Mahkemesi, Şin-Bet Direktörü'nün Görevden Alınmasını Dondurdu

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın görevden alınmasının dondurulmasına ilişkin kararını onayladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'dan gelen haberlere göre, Yüksek Mahkeme, İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara'nın, Başbakan'ın Bar yerine yeni adaylarla görüşmemesi gerektiği yönündeki talebini red etti.

Mahkeme, Bar'ın görevden alınmasının dondurulması kararını onaylarken, Netanyahu'nun Şin-Bet Direktörü seçimi için yeni adaylarla görüşmesine izin verdi. Başbakanlık Ofisi, bu kararın ardından Netanyahu'nun yarın muhtemel adaylarla görüşmelere başlayacağını duyurdu.

İsrailli bazı kaynaklar, Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes müzakerelerinde görevli bir Şin-Bet yetkilisinin de aralarında bulunduğu isimlerle ilgilendiğini bildirdi. Kanal 14 televizyonu, Yüksek Mahkeme'nin kararını "bir tür uzlaşma" olarak nitelendirdi.

Netanyahu, Bar ile yaptığı görüşmede, hükümetin onu görevden alma niyetini belirtmişti ve bu kararı zamanla artan güvensizlikle gerekçelendirmişti. Bar'ın görevden alınması onaylandığında, 10 Nisan'a kadar ya da yeni bir atama yapılana kadar görevini sürdüreceği açıklanmıştı.

Başsavcı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın Bar'ı keyfi olarak görevden alamayacağını ifade etmişti. Daha sonra İsrail kabinesi, Baharav-Miara'nın görevden alınmasını oy birliğiyle kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme, Netanyahu hükümetinin Bar'ı görevden alma kararını inceleyeceği duruşmaya kadar en geç 8 Nisan'da dondurmuştu. Ancak, Netanyahu, Mahkeme'nin kararına rağmen Bar'ı görevden alacağını belirtmişti.

Netanyahu'nun Bar'ı görevden alması, İsrail siyasetinde büyük tartışmalara yol açmış ve muhalefetin çağrılarıyla kitlesel gösterilere zemin hazırlamıştı.