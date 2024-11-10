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İsrail, Yurt Dışındaki Vatandaşlarına Büyük Etkinliklere Gitmemelerini Tavsiye Etti

İsrail, uluslararası güvenlik endişeleri nedeniyle vatandaşlarını büyük spor etkinliklerine katılmamaları yönünde uyardı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 22:04
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 22:04
İsrail, Yurt Dışındaki Vatandaşlarına Büyük Etkinliklere Gitmemelerini Tavsiye Etti

İsrail'den Yurt Dışındaki Vatandaşlarına Uyarı

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da 7 Kasım'da gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesi ve sonrası yaşanan olaylar sebebiyle, yurt dışındaki İsraillilere büyük sportif ve kültürel etkinliklere gitmemeleri çağrısında bulundu.

Güvenlik Endişeleri Arttı

Açıklamada, İsraillilere, yurt dışındaki gösterilerden uzak durmaları, ayrıca İsrail ve Yahudi kimliklerini gizlemeleri gerektiği belirtildi. Konsey, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan büyük etkinlikler için de benzer bir tavsiyede bulundu.

Bu bağlamda, Fransa'nın Paris banliyösü Saint-Denis'de 14 Kasım'da planlanan Fransa-İsrail futbol karşılaşması için Fransız yetkililer, Ajax-Maccabi Tel Aviv maçında yaşanan olayların ardından yoğun güvenlik önlemleri alıyor.

Olaylar Sonrası Gözaltılar

Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında, bazı İsrailli taraftarlar tarafından Filistin destekçilerine yönelik saldırılar ve provokatif davranışlar sergilendi. Bu olaylar neticesinde, Hollanda‘da toplamda 62 kişi gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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