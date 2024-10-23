İsraildeki Askerlerden Esir Takası İle İlgili Geri Çekilme Tehdidi

İsrailli Askerlerden İleriye Dönük Sözler

İsrail ordusunda görev yapan 15 asker, Gazze'de tutulan esirlerle ilgili bir takas anlaşması yapılmadığı sürece askerliklerini sürdüremeyeceklerini duyurdu.

Durum Hakkında Yapılan Açıklamalar

The Jerusalem Post gazetesinde yer verilen bilgilere göre, bu askerler, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi’ye yönelik bir yazılı metin imzaladı. Metin, hanesinde Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılması için bir takas anlaşması yapılması talebi taşıyordu. Bu metni daha önce 138 askerin de imzaladığı ifade edildi.

Askerlerin İhtiyaçları ve Mesajları

Askerlerin yayınladıkları mesajda şu cümleler dikkat çekiyor:

"Bizler yedek askerler, askerler ve subaylar olarak bu şekilde görevimize devam edemeyeceğimizi duyuruyoruz. Gazze'deki çatışmalar, orada rehin tutulan erkek ve kadın kardeşlerimiz için ölüm getirir. İsrail ordusunun saldırıları sonucunda ölen rehinelerin sayısı, kurtarılanlardan çok daha fazladır."

Devam Eden Süreç

Haber kaynağı, bu 15 askerin ne zaman askerlik hizmetini sona erdireceğine dair herhangi bir bilgi sunmadı. Ayrıca, İsrail'in, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elinde yaklaşık 100 İsrailli esir bulunduğunu değerlendirdiği belirtiliyor.

Hamas ise, daha önce İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda birçok İsrailli esirin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.