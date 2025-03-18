İsrailli Ailelerden Ateşkes ve Müzakere Çağrısı

İsrailli esir yakınları, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılara son verilmesi ve müzakerelere dönülmesi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 18:52
İsrailli Ailelerden Ateşkes ve Müzakere Çağrısı

İsrailli Esir Ailelerinden Acil Müzakere Çağrısı

İsrailli esirlerin aileleri, hükümetin Gazze'ye başlattığı saldırıların devam etmesinin hayatta kalan esirlerin yaşamını tehlikeye atacağı konusunda uyarıda bulunarak derhal ateşkes ilanı ve müzakerelere dönüş çağrısı yaptı.

Kudüs'te bir araya gelen esir aileleri, Prime Minister Binyamin Netanyahu'dan saldırıları durdurmasını istedi. Channah Peri'nin kızı Ayelet Svatitzky, annesi ve abisinin 7 Ekim'de Gazze'ye götürüldüğünü belirterek, annesine kavuştuğunu ancak abisinin hayatını bu saldırılar sonucu kaybettiğini ifade etti. Svatitzky, "Hepsini geri getirmenin tek yolu bir anlaşmadır. Lütfen diğer ailelerin benimkiyle aynı kaderi yaşamasına izin vermeyin," dedi.

Yaşamı Yitiren Esirler ve Aileler

Svatitzky’nin ardından konuşan Noam Peri, babasının esaret altında öldüğünü belirterek, "Tıpkı diğerleri gibi o da sağ salim eve dönebilirdi," dedi. Peri, ateşkes olmadan geçen her günün hayati tehlike taşıdığına dikkat çekti.

Hayatını kaybeden esir Itay Svirsky'nin kız kardeşi Merav Svirsky de saldırıların sürmesi halinde daha fazla İsrailli esirin ölebileceğini vurguladı. Carmit Palty-Katzir, ailesinin birçok üyesinin erken bir anlaşma sağlanmadığı için hayatını kaybettiğini söyledi ve müzakerelere geri dönülmesi gerektiğini belirtti.

Serbest Bırakılan Esirlerden Sözler

Gazze'den esir takasıyla serbest kalan Yarden Bibas, İsrail'in yeniden saldırılara başlamasıyla geçmişte yaşadığı korkuları hatırladığını ve esirlerin hayatının tehlikede olduğunu ifade etti.

İsrail Ordusunun Yeniden Saldırıları ve Son Gelişmeler

İsrail ordusu, Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından şiddetli saldırılarına yeniden başlamış, bu saldırılarda en az 400 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmiştir. Hükümet, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatları doğrultusunda başlatıldığını açıkladı. Hamas ise bu durumu, İsrail'in sözlerine uymadığını savunarak protesto etti.

İsrail'deki muhalefet partileri de Başbakan Netanyahu'nun son siyasi adımlarını eleştirerek, savaşın yeniden başlamasını kınadı.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Husiler, İsrail’in Nevatim Hava Üssü'nü Vurduğunu Açıkladı
2
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı
3
Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda İftar Programında Önemli Mesajlar Verdi
5
Zeybekci: Türkiye'de Faizler ve Enflasyon Yıl Sonunda Düşecek
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart
7
Trump ve Putin, Kalıcı Barış İçin Müzakerelerde Anlaştı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu