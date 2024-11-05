İsrailli Ailelerden Başbakan Netanyahu'ya Protesto

İsrailli Esir Ailelerinden Protesto

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemesine karşı seslerini yükseltti. Protestocular, Tel Aviv'in işlek yollarından biri olan Ayalon otoyolunu trafiğe kapatarak hükümete tepkilerini dile getirdi.

Protesto İçin Yola Çıktılar

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, protestoya katılan aileler çeşitli pankartlar taşıdı. "Şimdi anlaşma istiyoruz" ve "Onları evlerine döndürün" yazılı afişlerle, Gazze'de tutulan yakınlarının fotoğraflarını da yanlarında götürdüler.

Mossad Direktöründen Açıklamalar

İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Direktörü David Barnea, daha önce yaptığı bir görüşmede, esir takası anlaşmasının Hamas ile mümkün olmasının "düşük" ihtimaller arasında olduğunu ifade etmişti. Bu açıklama, Gazze'de esir olarak tutulan insanların aileleri arasında bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Esir Takası ve Yeni Gelişmeler

Hamas lideri Yahya Sinvar’ın 16 Ekim tarihinde Israil ordusunun gerçekleştirdiği bir saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından, esir takası müzakereleri yeniden gündeme gelmişti. Barnea, 28 Ekim'de Doha'dan dönüşte, İsrail ile Hamas arasında bu konudaki müzakerelere dair yeni bir çerçevenin ele alındığını belirtmişti.

Halen Esir 101 İsrailli

Gazze’de Hamas’ın elinde bulunan 101 İsrailli esirin varlığı, ailelerin protestosunda daha da yoğun duyguların yaşanmasına sebep oluyor. Aileler, hükümetin bu konuda daha fazla çaba sarf etmesini talep ediyor.