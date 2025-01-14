İsrailli ailelerden Savunma Bakanı Katz'a Tepki: 'İsimler Neden Listede Yok?'

İsrailli Esir Ailelerinden Katz'a Sert Eleştiriler

İsrailli esir aileleri, Gazze'de gerçekleştirilen ateşkes ve esir takası müzakereleri kapsamında hazırlanan ilk serbest bırakılacak esirler listesinde yakınlarının adını göremeyince Savunma Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde Katz’ın yaptığı sunum, esir ailelerinin sert tepkileri nedeniyle yarıda kaldı. Gazze’de tutulan esirlerden birinin annesi, kızının ismini listede göremeyince Katz’a bağırarak, "Kızım nerede? Neden listede adı yok?" şeklinde sordu.

Bir diğer esir yakını Hana Cohen, Katz’a "Burada yaşamaya devam edemezsiniz. Bugün konuşmana izin vermeyeceğim. Buradan git ve para hakkında konuşmak yerine bana kızımı getir." sözleriyle seslendi. Katz, hükümetin tüm esirlerin geri getirileceğini vurguladı. Ancak Cohen, "Taahhüt mü? Kaç yıl daha?" diyerek kaygılarını dile getirdi.

Cohen, Gazze’deki esirlerin serbest bırakılması için Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından atanan eski Tuğgeneral Gal Hirsch’in kendisine her şeyin önceden müzakere edilmiş bir listeye göre yapıldığını söylediğini öne sürdü.

Gazze’deki İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat ise toplantıda Katz'ın sözünü keserek, "Burada esirlerin seçiminden sorumlu, 70 esirin Gazze’de terk edilmesinden sorumlu bir adam oturuyor," dedi.

Komite toplantısı, bu tartışmaların ardından yarım saat erken sona ererken Katz, kendisine sert eleştirilerde bulunan bazı aile üyelerine sarılmaya çalıştı.

Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine Görüşmeler Devam Ediyor

Öte yandan, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına son şeklinin verilmesi için Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda, Hamas ile İsrail arasında yoğun dolaylı müzakereler devam ediyor. İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onaylamak üzere toplanması bekleniyor. Hamas, müzakerelerin sürdüğü Katar'ın başkenti Doha’da, beklenen anlaşmanın son aşamasına varıldığını duyurdu.