İsrailli Aktivist Halper: Gazze'deki Çatışma İsrail Ekonomisine Yararlı

İsrailli Aktivist Jeff Halper'den Çarpıcı Açıklamalar

Gazze'de süren çatışmalar üzerine konuşan Jeff Halper, savaşın İsrail ekonomisine olumlu etkiler sağladığını öne sürdü. Halper'in görüşlerine göre, bu yerler, diğer ülkeler için silah sistemleri ve teknolojiler geliştirmek için bir laboratuvar görevi görüyor.

Ekonomi Üzerindeki Yanlış Anlamalar

Halper, Gazze'deki çatışmanın ülkenin ekonomik çöküşüyle ilgili olarak yapılan yorumları eleştirerek, bu savaşın ekonomik sorunların kaynağı olmadığını açıkladı. Onun ifadesiyle:

"Ekonomi 7 Ekim’den çok önce de sorunluydu, bu savaş yalnızca durumu daha da kötüleştiriyor."

Siyonizm ve İnsanlık Suçları

Halper, Siyonizmin doğasına ilişkin yaptığı açıklamalarda, bu ideolojinin yerleşimci bir sömürü modeli olduğunu belirtti. Bu çerçevede, İsrail'in soykırım ve insanlık suçları işlediğini ve bunun dünya üzerinde kabul gördüğünü dile getirdi:

"Dünya, 'Yahudiler kendi ülkelerini hak ediyor' gibi ırkçı bir alt metni kabul ediyor."

İsrail'in Geleceği Üzerine Düşünceler

İsrail'in Gazze'deki savaşı sürdürmesinin ülkenin geleceği konusunda hiçbir anlam ifade etmediğini savunan Halper, düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

"Savaş, insanların ülkeyi terk etmesine sebep olsa da, bunu İsrail'in sonu olarak görmüyorum. Siyonizm hayatta olduğu sürece bu devlete karşı bir ideolojik mücadele sürecektir."

Sonuç Olarak

Halper, son olarak, İsrail'i eleştirerek, bu ülkenin savaşın getirdiği sorunlardan sadece üstesinden gelmeye çalıştığını vurguladı. Ekonomik sorunların geçici olduğunu, teknolojik gücün yüksek olduğunu ve dolayısıyla bu durumun uzun vadede sürmeyeceğini belirtti. Gazze'deki çatışmanın, yalnızca ekonomik kazançlar için bir laboratuvar olduğunu koruyacağına inandığını ifade etti.