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İsrailli Aktivist, Türk Aktivist Eygi'nin İsrail Askerleri Tarafından Hedef Alındığını Açıkladı

Eygi'nin öldürülmesi, Filistin'de meydana gelen şiddetin bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:28
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:28
İsrailli Aktivist, Türk Aktivist Eygi'nin İsrail Askerleri Tarafından Hedef Alındığını Açıkladı

Eygi'nin Ölümü ve İsrail Askerlerinin Rolleri

İsrailli aktivist Jonathan Pollack, işgal altındaki Batı Şeria'da Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından kasıtlı bir şekilde hedef alarak vurulduğunu kaydetti.

Görgü Tanığı Olayı Anlatıyor

Pollack, Beyta beldesindeki gösteride yaşanan olayları aktararak, “İki kez gerçek mermi ateşlendi. İlki öncelikle belirli bir noktayı hedef alıyordu, ardından başından vurulan Eygi’nin düşüşü herkesin dikkatini çekti.” ifadelerini kullandı.

Olayın Detayları

Beyta'da cuma namazının ardından protesto düzenlendiğini belirten Pollack, Evyatar isimli kaçak yerleşim biriminin protesto edildiğini dile getirdi. Çatışma anında yaşananları aktaran Pollack, askerlerle yerel gençler arasında gerginlik oluştuğunu ve bu esnada göz yaşartıcı gaz ile gerçek mermi kullanıldığını ifade etti.

Eygi'ye İlk Yardım ve Hastane Süreci

Pollack, Eygi'ye müdahale ettiklerini ve yaralı halde zeytin ağaçlarının altında bulduğunu aktararak, "Durumu oldukça kritikti, kanamayı durdurmak için elimi başının altına koydum." şeklinde konuştu. Eygi'nin öncelikle Beyta sağlık merkezine, ardından Rafidiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığını sözlerine ekledi.

Yaşanan Olayların Büyüklüğü

Pollack, Eygi'nin ölümü gibi olayların sadece birer istisna değil, İsrail'in Filistinlilere yönelik baskılarının bir uzantısı olduğunu belirtti. "Son yıllarda Beyta'da hayatını kaybeden 17 Filistinli var ve bu olaylar birbirinin aynısıdır." dedi.

Filistin Halkının Mücadelesine Destek

Pollack, yaşananların bir parçası olarak değerlendirip, Filistin halkının özgürlük mücadelesine destekleri sürdüreceklerini vurguladı.

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