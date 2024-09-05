İsrailli Aktivist Yuli Novak: "İsrail, Filistin Halkına Savaş Açtı"

İsrailli Aktivist Yuli Novak'ın Açıklamaları

İsrailli insan hakları aktivisti ve B'Tselem İcra Direktörü Yuli Novak, son dönemde artan gerginliği ve İsrail hükümetinin politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Hükümetin Savaş Açtığı İddiası

Novak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumuna videokonferansla bağlanarak, "İsrail, Filistin halkına karşı açıkça bir savaş açmış durumdadır" ifadelerini kullandı. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten beri İsrailli vatandaşların derin korku içinde yaşadığının altını çizdi.

Gazze ve Batı Şeria'daki Durum

Novak, İsrail hükümetinin Gazze'yi kontrol etme çabalarının yanı sıra Batı Şeria'daki acımasız politikaların da arttığını belirtti. "Gazze, yerinden edilme, aç bırakılma ve yıkım ile yaşanmaz hale getirildi" dedi.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası topluma da eleştirilerde bulunan Novak, "Dünyanın bu durumu durdurma konusunda başarısız olduğunu" ifade etti. Aynı zamanda, BMGK ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarının uygulanması gerektiğini vurguladı.

İnsan Hakları İhlalleri ve Hapishane Koşulları

Hapishanelerdeki insanlık dışı koşullara da dikkat çeken Novak, "İsrail hükümeti hapishaneleri Filistinliler için işkence kamplarına dönüştürmüş durumda" diyerek, bu duruma son verilmesi gerektiğini belirtti.

Sonuç olarak, Novak, uluslararası toplumun sivilleri koruma yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda, "apartheid rejimi" altında binlerin acı çekeceğine işaret etti.