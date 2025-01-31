İsrailli Analist: Gazze Savaşında Tam Zafer Gerçekçi Değil

İsrailli Analist Harel'den Şok Açıklamalar

Haaretz gazetesi askeri analisti Amos Harel, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun destekçilerinin, Gazze'deki savaşta 'tam zaferle' övünmesinin gerçekçi bir temelden yoksun olduğunu duyurdu. Harel, yazısında, bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti.

Gazze'deki Yoğun Saldırıların Sonuçları

Harel, Gazze Şeridi’ne yönelik yaklaşık 16 ay süren saldırı ve bombardıman sonucunda İsrail'in tam anlamıyla bir zafer kazandığını söylemenin mümkün olmadığını vurgulayarak, "Netanyahu'nun destekçilerinin iddiasının temeli yok. Hamas, ağır askeri darbeye rağmen teslim olmadı ve geleneksel otoritesini yeniden inşa etmeye çalışıyor," dedi.

ABD'nin Ateşkes Yaklaşımı

Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki rolüne değinen Harel, Başkan Donald Trump yönetiminin, ateşkesin tüm aşamalarını uygulamaya yönelik adımlar attığını belirtti. Harel, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un 29 Ocak tarihinde İsrail'i ziyaret ederek ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmesini önemli buldu.

Yerinden Edilmenin Zorlukları

Harel ayrıca, Trump'ın Filistinlilerin Gazze'den zorla tehcir edilmesi önerisindeki pratik zorluklara dikkat çekti. "Washington'un göç konusundaki müzakere gücü, Latin Amerika'daki kadar etkili değil," diyen Harel, bu tür planların Arap ülkeleri tarafından desteklenen Filistin mücadelesiyle çatışma yaşayabileceğinin altını çizdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Filistinlilerin sürgün edilmesi önerisinin kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve Trump ile iki devletli çözüme dayalı barış için işbirliği yapma taahhüdünü yinelemiştir.