İsrailli Antropolog Halper: 'İsrail Esirleri Umursamıyor, Soykırım Yapıyor'

Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi (ICAHD) Başkanı ve antropolog Jeff Halper, İsrail hükümetinin Gazze'deki esirleri düşünmediğini belirtti.

Halper, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin, 18 Mart'ta Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıları eleştirerek, "Eğer gerçekten esirleri düşünselerdi, anlaşmanın ikinci aşamasına geçerlerdi" dedi.

Gazze'deki Durum

Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşanan šiddetli saldırılar sonucunda ölü sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi. Halper, saldırıların Netanyahu'nun politika tercihleri doğrultusunda yeniden başladığına vurgu yaptı.

Netanyahu'nun İktidar Kaygıları

Halper, Netanyahu’nun aşırı sağcı koalisyonun desteklerini kaybetmemek için Gazze'yi yok etmeye hazır olduğunu ifade etti. "Netanyahu sadece iktidarda kalmak istiyor" diyerek, esirlerin durumu ile siyasi çıkarlar arasında bir denge kurduğunu belirtti.

Uluslararası Tepkiler ve Filistinlilerin Durumu

Halper ayrıca, uluslararası toplumdan gelen tepkilerin cılız kaldığını ve Filistinlilerin tamamen savunmasız bir durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti. "Tüm ülkelerin bir çıkarı var; kimse ABD'yi karşısına almak istemiyor" dedi.

Siyonizm ve Soykırım İlişkisi

Halper, Siyonizm'in Filistin'i bir Arap ülkesinden bir Yahudi ülkesine dönüştürme amacının soykırımsız gerçekleştirilemeyeceğini dile getirdi. Filistinlilerin topraklarından çıkarılması için direniş göstermeleri gerektiğini vurgulayarak, “İsrail Gazze'de bir soykırım yapıyor” ifadesini kullandı.

Sonuç olarak, Halper, dünya halklarının Filistinlilere verdiği desteğin hükümet politikalarına dönüşmediğini ve bu durumun Filistinlilerin görmezden gelinmesiyle sonuçlanabileceğini belirtti.

Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi (ICAHD) Başkanı İsrailli Antropolog Jeff Halper, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için yeniden saldırılara başladığını iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin esirleri düşünmediğini belirterek "İsrail'in kaygısı esirler olsaydı anlaşmanın ikinci aşamasına geçerdi." dedi. İsrailli Antropolog Halper, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasını AA muhabirine değerlendirdi.

Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi (ICAHD) Başkanı İsrailli Antropolog Jeff Halper, Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılması için yeniden saldırılara başladığını iddia eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin esirleri düşünmediğini belirterek "İsrail'in kaygısı esirler olsaydı anlaşmanın ikinci aşamasına geçerdi." dedi. İsrailli Antropolog Halper, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasını AA muhabirine değerlendirdi.