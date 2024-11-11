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İsrailli Aşırı Sağcı Bakan: 2025 Batı Şeria'nın İlhak Yılı Olacak

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025'i Batı Şeria'nın ilhak yılı olarak ilan etti ve gerekli hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 17:28
İsrailli Aşırı Sağcı Bakan: 2025 Batı Şeria'nın İlhak Yılı Olacak

İsrailli Aşırı Sağcı Bakan: 2025 Batı Şeria'nın İlhak Yılı Olacak

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 2025 yılının işgal altındaki Batı Şeria için "ilhak yılı" olacağını öne sürdü. Smotrich, bu açıklamasını liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi grubunun toplantısında yaptı.

İlhak Planı İçin Hazırlıklar Başlatıldı

Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesinin zamanının geldiğini belirterek, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdi.

Trump'ın Yeniden Seçilmesi Fırsat Olarak Görülüyor

Smotrich, ayrıca Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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