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İsrailli Aşırı Sağcı Grupların Bağış Ağı: ABD ve Kanada'dan Destek Alıyorlar

İsrailli aşırı sağcı gruplar, ABD ve Kanada'daki kuruluşlardan bağış alarak protestolar düzenliyor. Gözaltı merkezindeki insanlık suçlarına dikkat çekiliyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:05
İsrailli Aşırı Sağcı Grupların Bağış Ağı: ABD ve Kanada'dan Destek Alıyorlar

İsrailli Aşırı Sağcı Protestocuların Finansmanı

MintPress News'un aktardığına göre, Sde Teiman gözaltı merkezinde meydana gelen insanlık suçlarını protesto eden siyonist grupların, ABD ve Kanada merkezli kuruluşlardan bağış aldıkları ortaya çıktı. Bu grupların, gözaltına alınan askerlerin serbest bırakılması için düzenledikleri eylemlerde, "Im Tirtzu" ve "Torat Lechima" isimli aşırı sağcı siyonist gruplara ait kıyafetler giymeleri dikkat çekti.

Aşırı Sağcı Hareketlerin Yapısı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, gösterilere katılan fanatik Lehava hareketi, "siyonist" hukuki yardım kuruluşu olan Honenu ile işbirliği yaparak, hukuki savunma sağlıyor. Bu grupların, İsrail dışından finansman aldıkları bilgisi netlik kazandı.

New York merkezli İsrail Merkez Fonu'ndan destek alan Im Tirtzu ve Honenu, ayrıca JGive isimli platform aracılığıyla ABD, İngiltere ve Kanada'dan bağış kabul ediyor. Im Tirtzu'nun maddi bağlantıları arasında, "Mizrachi Kanada" isimli siyonist grup ile birlikte "Kingjay Foundation Trust" ve The Snider Vakfı da yer alıyor.

Lehava Hareketi ve Yaptırımlar

Aşırı sağcı Lehava hareketi, Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri nedeniyle ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından yaptırım listesine alınmış durumda. Ancak bu hareketin, Amerikan merkezli Tomchei Tzedaka kuruluşu tarafından desteklendiğine dair kanıtlar mevcut. Tomchei Tzedaka, Lehava ile herhangi bir bağlantısı olmadığını iddia etse de, Lehava'nın ABD kanadının bağış sayfası, bu kuruluşun sitesine yönlendiriliyor.

Sde Teiman: İsrail'in Tartışmalı Gözaltı Merkezi

Sde Teiman, "İsrail'in Guantanamosu" olarak anılmakta olup, Gazze Şeridi'nden alıkonulan Filistinlilere karşı işlenen insanlık suçu vakaları ile dikkat çekiyor. 29 Temmuz'da yayınlanan bir haber ile Sde Teiman'daki 9 askerin bir Filistinliye tecavüz ettiği ortaya çıkınca, askeri polis soruşturma başlatmış ve suçlanan askerler gözaltına alınmıştır.

İsrail askerlerinin, Sde Teiman'da tutulan Filistinliye yönelik tecavüz eylemleri güvenlik kameralarına yansıdı. 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkonulan Filistinlilerin durumu, insan hakları ihlalleri açısından büyük endişe yaratmaktadır. Askeri mahkemeler, suçlamalar karşısında 5 asker için ev hapsi kararı vermiştir.

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