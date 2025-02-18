İsrailli Askerler, Gazze'deki Savaş Suçları Nedeniyle Hollanda'dan Kaçtı

İsrailli Askerlerin Hollanda Kaçışı

Hollanda, Gazze'deki savaş suçları nedeniyle uluslararası gündeme oturdu. İsrail'den gelen askerler, haklarında tutuklanma kararı çıkma endişesiyle Amsterdam'ı terk etmek zorunda kaldı. Hind Receb Vakfı'nın açıklamasına göre, olay iki askerin Hollanda'daki planlarını altüst etti.

Hind Receb Vakfı'nın Girişimleri

17 Şubat'ta Amsterdam'a gelen bu askerler hakkında yasal sürecin başlatılması hedefleniyordu. Ancak sosyal medya kullanıcılarının, söz konusu askerlerin fotoğraflarını paylaşması üzerine alarm zillerinin çaldığı iddia edildi. İki askerin, vatana dönüş yapmak için hemen harekete geçtiği bildirildi.

Bu olayın arka planında, Hind Receb Vakfı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de süren saldırılardaki savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarılması için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) resmi şikayette bulunması yer alıyor.

Uluslararası Tehditler ve Kaçışlar

Brüksel merkezli vakıf, işlediği savaş suçları nedeniyle birçok İsrail askerini tespit etti. Bu savunmanın ardından, ilgili ülkelerde tutuklanma baskıları da oluştu. Örnek bir vaka olarak, yedek asker Yuval Vagdani, 3 Ocak tarihinde soruşturma açıldığını öğrenince tatil için gittiği Brezilya'dan Arjantin'e kaçmıştı.

Ayrıca, vakfın ismi, 6 yaşında katledilen Filistinli bir kızdan almıştır ve merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır.