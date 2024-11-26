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İsrailli Askerlerin Lübnan'daki Kilisede Dans Etmesi Tepki Çekti

İsrail askerlerinin Lübnan'daki bir kilisede dans ettiği anların videosu sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 18:54
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 18:54
İsrailli Askerlerin Lübnan'daki Kilisede Dans Etmesi Tepki Çekti

İsrail Askerlerinin Dans Videosu Tartışma Yarattı

İsrail askerlerinin, işgal ettikleri Lübnan’ın güneyindeki bir kilisede dans ettiklerini gösteren bir video sosyal medyada paylaşılmasının ardından geniş yankı uyandırdı.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, "İsrail ordusundan askerler, Lübnan’ın güneyindeki Hristiyan köyü Deyr Mimas’ta bir kilisenin kutsiyetini çiğnerken kendilerini belgelediler." denildi.

Söz konusu video, kilisenin içinde askerlerin dans ederken çekilmiş görüntülerini içeriyor ve bu durum, hem Lübnan’daki hem de İsrail’deki Hristiyanlar arasında öfkeye yol açtı.

Olayın Detayları ve Tepkiler

Olayın, 91. Tümen askerlerinin Litani Nehri’ne doğru ilerlemeleri sırasında yaşandığı belirtildi. Askerler tarafından sergilenen davranışlar arasında bağırarak ve birbirlerine sarılarak bir düğün atmosferi oluşturmak yer alıyor. Ayrıca bazı askerlerin yerde güreştiği ve kahkahalar attığı da kaydedildi.

İsrail ordusu, olayın ciddi bir eylem olduğunu ve bu konunun incelendiğini açıkladı.

İsrail'in Lübnan'daki Saldırılarında Son Durum

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarında 3 bin 768 kişi hayatını kaybetti. Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden kontrollü çatışmalar sürerken, İsrail ordusu 23 Eylül’de Lübnan’ın güney kentleri, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 946’sı kadın ve çocuk, 222’si sağlık çalışanı olmak üzere toplamda 3 bin 768 kişi hayatını kaybetti ve 15 bin 699 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısı sonucu öldürüldü. Hizbullah, buna karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle yanıt vermekte. Çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda çok büyük hasar bildirilmedi.

Son olarak, ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru devam eden göç dalgası, Lübnan hükümetinin verilerine göre, 1,9 milyona yakın kişinin yerinden edilmesine neden oldu. Bu yerinden edilenlerin yaklaşık 624 bini Suriye'ye göç etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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