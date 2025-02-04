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İsrailli Bakan, Ateşkesin İkinci Aşamasında Hükümeti Devirme Tehdidinde Bulundu

İsrail Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına geçilirse Netanyahu hükümetini devireceklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:28
İsrailli Bakan, Ateşkesin İkinci Aşamasında Hükümeti Devirme Tehdidinde Bulundu

İsrailli Bakan Orit Strock'tan Çarpıcı Açıklama

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Hamas ile varılan Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi durumunda Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini devirecekleri tehdidinde bulundu.

Gazze'deki Ateşkese Dair Uyarılar

Strock, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, Gazze'deki ateşkes sürecine dair açıklamalarda bulundu. Aşırı sağcı siyasi görüşleriyle bilinen Strock, üyesi olduğu Dini Siyonizm Partisi'nin lideri Bezalel Smotrich ile birlikte, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karşı olduklarını belirtti.

Koalisyon Hükümetine Yönelik Tehditler

Strock, Netanyahu'ya uyarıda bulunarak, yaklaşan bu aşamaya geçilmesi halinde parti olarak koalisyon hükümetini devireceklerini açıkladı. Daha önce benzer şekilde Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de, aynı tehditte bulunmuştu.

Koalisyonun Geleceği Tehlikede

Ayrıca, aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese karşı çıkarak koalisyondan ayrıldığını duyurdu. Bu durum, Smotrich'in de koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin sallantıya gireceği yorumlarını gündeme getirdi.

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