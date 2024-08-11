Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Çarpıcı Açıklama: Gazze'yi İşgal Etme Çağrısı

İsrail'in güvenlik bakanı, Hamas'la ateşkes yerine Gazze topraklarını işgal etmenin şart olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:31
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:31
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Çarpıcı Açıklama: Gazze'yi İşgal Etme Çağrısı

Gazze'yi İşgal Etmek Gerekiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarının işgal edilmesi gerektiğini savundu. Ben-Gvir, bu durumun göçü teşvik etmek adına gerekli olduğunu belirtti.

Askeri Çabaların Artırılması Gerekiyor

Maarif gazetesine verdiği demeçte, “Gazze'deki esirlerin geri alınması için tek yol, askeri güçtür,” diyerek askeri çabaların artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Ben-Gvir, Hamas ile masaya oturmanın büyük bir hata olduğunu iddia ederek, “Hamas’ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?” sorusunu yöneltti.

Gazze'ye Yardım Kesilmesi İddiası

9 aydan fazla bir süredir Gazze'ye yapılan insani yardımların kesilmesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, “Eğer yardımları durdurursak, Hamas iki hafta içinde teslim olacaktır,” iddialarında bulundu.

Zafer İçin Taktik Değişikliği

Ben-Gvir, “Gazze topraklarını işgal eder ve yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini söylersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum,” şeklinde konuşarak geçmişte benzer stratejilerle başarı elde ettiklerini belirtti.

Uluslararası Baskılar ve Müzakereler

Diğer yandan, Yediot Ahronot gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD baskısı altında Hamas ile anlaşma yapma çabalarının devam ettiğini yazdı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, müzakere görüşmelerinin yaklaşan günlerde Doha veya Kahire'de yapılacağını açıkladı.

Kirby, “Bu toplantının olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz,” diyerek, ateşkes anlaşmasına varılmasının aciliyetine dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı