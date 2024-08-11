İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Çarpıcı Açıklama: Gazze'yi İşgal Etme Çağrısı

Gazze'yi İşgal Etmek Gerekiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'la ateşkes anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarının işgal edilmesi gerektiğini savundu. Ben-Gvir, bu durumun göçü teşvik etmek adına gerekli olduğunu belirtti.

Askeri Çabaların Artırılması Gerekiyor

Maarif gazetesine verdiği demeçte, “Gazze'deki esirlerin geri alınması için tek yol, askeri güçtür,” diyerek askeri çabaların artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Ben-Gvir, Hamas ile masaya oturmanın büyük bir hata olduğunu iddia ederek, “Hamas’ı güçlendirmek için Kahire'ye mi gideceğiz?” sorusunu yöneltti.

Gazze'ye Yardım Kesilmesi İddiası

9 aydan fazla bir süredir Gazze'ye yapılan insani yardımların kesilmesi gerektiğini savunan Ben-Gvir, “Eğer yardımları durdurursak, Hamas iki hafta içinde teslim olacaktır,” iddialarında bulundu.

Zafer İçin Taktik Değişikliği

Ben-Gvir, “Gazze topraklarını işgal eder ve yaptıklarının bedelini ödeyeceklerini söylersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum,” şeklinde konuşarak geçmişte benzer stratejilerle başarı elde ettiklerini belirtti.

Uluslararası Baskılar ve Müzakereler

Diğer yandan, Yediot Ahronot gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD baskısı altında Hamas ile anlaşma yapma çabalarının devam ettiğini yazdı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Kirby, müzakere görüşmelerinin yaklaşan günlerde Doha veya Kahire'de yapılacağını açıkladı.

Kirby, “Bu toplantının olumlu sonuçlar doğurmasını umuyoruz,” diyerek, ateşkes anlaşmasına varılmasının aciliyetine dikkat çekti.