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İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hapisteki Filistinlilere Yönelik Suçlarını İtiraf Etti

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in hapisteki Filistinlilere karşı işlediği suçları itiraf ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 21:45
İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hapisteki Filistinlilere Yönelik Suçlarını İtiraf Etti

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Suç İtirafı

Filistin Esirler Cemiyeti, Itamar Ben-Gvir'in cezaevinde tutulan Filistinlilere karşı "organize suç" işlediğini itiraf ettiğini açıkladı. Ben-Gvir, sosyal medyada paylaştığı bir mesajda, cezaevinde tutulan Filistinli mahkumların durumlarının kendi döneminde kötüleştiğine dair ifadelerde bulundu.

Ben-Gvir'in Açıklamaları ve Tepkiler

Ben-Gvir, yaptığı paylaşımda, cezaevindeki Filistinlilerin karşılaştığı sıkıntıları sansasyonel bir dille dile getirerek, "Eşya bulundurmak yasak, kantin yasak, 15 dakika duş imkanı, bir saat açık hava, büyük buzdolabı yasak, düşük porsiyonlu öğünler, temsil hakkı yok, eğitim yok, diş tedavisi yasak, estetik tedavi yasak." ifadelerini kullandı.

Bu paylaşıma yanıt veren Filistin Esirler Cemiyeti Sözcüsü Emced en-Neccar, Ben-Gvir'in açıklamalarının işkence kategorisine girdiğini belirterek, "Bu ifadeler, onu uluslararası mahkemelere çıkarmak için yeterli derecede delil teşkil etmektedir" dedi.

Neccar, Ben-Gvir'in cezaevindeki Filistinlilere yönelik kötü muamelelerini 7 Ekim 2023 tarihinden önce ve sonra sürdürdüğüne dikkat çekerek, suçlamalarını yineledi.

Filistinli Tutukluların Sayısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) bünyesinde faaliyet gösteren Esirler Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti'nin yaptığı ortak açıklamaya göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 500 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bu tutuklular arasında çocuklar ve kadınlar da yer almakta.

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