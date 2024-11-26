İsrailli Bakan Ben-Gvir, Hizbullah ile Ateşkes Anlaşmasına Karşı Çıkıyor

İsrailli Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir'den Çarpıcı Açıklama

İsrail'deki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hizbullah ile olası bir ateşkes anlaşması aleyhinde oy kullanmayı planladığını açıkladı. Ben-Gvir, bu konuyu ele almak üzere bu akşam düzenlenmesi beklenen İsrail Güvenlik Kabinesi toplantısında karşıt oy kullanacağını söyleyerek, diğer bakanları da aynı düşünceye ikna etmeye çalışacağını belirtti.

Hizbullah ile Ateşkes Konusundaki İfadeleri

Hizbullah ile bir ateşkes anlaşmasına varılması halinde hükümetten istifa edeceği yönündeki bazı yorumlara değinen Ben-Gvir, koalisyona bağlı olmadığını ancak istifadan bahsetmediğini vurguladı. Devamında, kuzeyde yaşayan İsraillilerin güvenliği konusunda hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, bu duyguların daha fazla gündeme gelmesi gerektiğini ifade etti.

Bakanların Yorumları ve ABD'nin Rolü

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de benzer şekilde ateşkes anlaşmasına karşı olduğunu belirtti. Smotrich, "Anlaşma yok. Eğer imzalanırsa da değeri sadece bir kağıt parçasından ibaret olacaktır," dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan'da ateşkese varılmasına yönelik müzakereler için geçtiğimiz hafta bölgeyi ziyaret etmişti. Hochstein'ın yaptığı açıklamada, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği ifade edildi.

Gelişmeler ve Beklentiler

İsrail'in Washington Büyükelçisi Michael Herzog, Lübnan'da Tel Aviv ile Hizbullah arasında bir ateşkesin sağlanmasına "yakın olduklarını" belirtirken, İsrail basını ise Tel Aviv yönetiminin ateşkes taslağını prensipte onayladığını, ancak bazı konuların henüz çözülemediğini aktardı.

Bugün akşam saatlerinde İsrail Güvenlik Kabinesi Hizbullah ile ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere bir araya geliyor. Gelişmeler, bölgedeki güvenlik durumu açısından büyük önem taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.