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İsrailli Bakan Chikli, Güvenlik Tehditleri Nedeniyle Brüksel Ziyaretini İptal Etti

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, güvenlik tehditleri nedeniyle Brüksel seyahatini iptal etti. Hind Receb Vakfı, iptalin nedenini 'kovuşturmadan kaçma' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 08:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:58
İsrailli Bakan Chikli, Güvenlik Tehditleri Nedeniyle Brüksel Ziyaretini İptal Etti

İsrailli Bakan Chikli'nin Brüksel Ziyareti İptal Edildi

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Belçika'nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu'na gerçekleştireceği ziyareti, "güvenlik tehditleri" gerekçesiyle iptal etmek zorunda kaldı. Çarşamba günü Uluslararası Holokost Anma Günü etkinliği için planlanan gezinin iptal edildiği, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından duyuruldu.

Güvenlik Tehditlerine Dikkat Çekildi

Açıklamada, iptal kararının "somut uyarılar ışığında ve güvenlik yetkililerinin yönlendirmesiyle" alındığı belirtildi. Ancak, "güvenlik tehditleri" olarak nitelendirilen durum hakkında detaylı bir bilgi verilmedi.

Hind Receb Vakfı, İptali Kovuşturmadan Kaçış Olarak Değerlendiriyor

Hind Receb Vakfı, Chikli'nin Brüksel ziyaretini iptal etmesini, "kovuşturmadan kaçtığı" şeklinde değerlendirdi. Vakfın X hesabından yapılan açıklamada, Chikli’nin Dyab Abou Jahjah’ı tehdit ettiği ve bu nedenle iptal ettiği ifade edildi. Açıklamada, "Bu kararın daha çok adalet ve hukuktan kaçınmakla ilgili olduğuna inanıyoruz. Hind Receb Vakfı, cezasızlığı sonlandırma çabalarını sürdürecektir." denildi.

Adını 6 yaşındayken İsrail askerlerince katledilen Filistinli bir kızdan alan Hind Receb Vakfı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yer alıyor.

Gazze'de Savaş Suçları İddiaları

Son olarak, Filistin asıllı Polonya vatandaşları, Auschwitz toplama kampının kurtarılmasının 80. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere ülkeye gelen İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch hakkında Gazze'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

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