İsrailli Bakan'dan Heniyye Suikastına İlişkin Çarpıcı Açıklama

İsrailli Bakan Amichay Eliyahu'nun Çarpıcı Açıklamaları
İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın Tahran kentinde suikast sonucu öldürülmesinin ardından, bu durumu sevinçle karşıladı.
Heniyye Suikastı ve Yansımaları
Eliyahu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Heniyye suikastının barış getireceği yönünde iddialarda bulundu.
Eliyahu, konuya ilişkin olarak, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek," ifadelerini kullandı.
Barış Anlaşmaları ve Gelecek
Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunarak, "Artık hayali barış ve teslimiyet anlaşmaları yok," şeklinde yorumlarda bulundu.
Hamas ve İran Devrim Muhafızları'nın Açıklamaları
Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü belirten yazılı açıklamalarda bulundu.