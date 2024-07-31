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İsrailli Bakan'dan Heniyye Suikastına İlişkin Çarpıcı Açıklama

İsrail Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin suikastını kutladı ve barışın geleceğine dair yorumlar yaptı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 07:41
İsrailli Bakan'dan Heniyye Suikastına İlişkin Çarpıcı Açıklama

İsrailli Bakan Amichay Eliyahu'nun Çarpıcı Açıklamaları

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın Tahran kentinde suikast sonucu öldürülmesinin ardından, bu durumu sevinçle karşıladı.

Heniyye Suikastı ve Yansımaları

Eliyahu, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Heniyye suikastının barış getireceği yönünde iddialarda bulundu.

Eliyahu, konuya ilişkin olarak, "Heniyye'nin ölümü dünyayı daha güzel hale getirecek," ifadelerini kullandı.

Barış Anlaşmaları ve Gelecek

Aşırı sağcı Bakan, Hamas liderine yönelik hakaret içeren açıklamalarda bulunarak, "Artık hayali barış ve teslimiyet anlaşmaları yok," şeklinde yorumlarda bulundu.

Hamas ve İran Devrim Muhafızları'nın Açıklamaları

Hamas hareketi ve İran Devrim Muhafızları, Heniyye'nin Tahran'daki konutuna düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü belirten yazılı açıklamalarda bulundu.

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