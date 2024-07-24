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İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa Açıklamaları

İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet edebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:26
İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa Açıklamaları

İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa'da İbadet İzni Verildiğini Açıkladı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Yahudilerin ibadet etmelerine izin verildiğini duyurdu.

Ben-Gvir'in Tartışmalı Açıklamaları

Filistin karşıtı duruşuyla bilinen Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'nın hedef alınması için yaptığı açıklamalarda, İsrail Meclisi'nde düzenlenen konferansta, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını teşvik etmek" amacıyla konuştu. Ben-Gvir, geçen hafta da Harem-i Şerif bölgesine düzenlediği ziyaret sırasında burada dua ettiğini anlattı.

Mevcut Statükonun Değişimi

Ben-Gvir, Tapınak Tepesi olarak adlandırdığı bölgede Yahudi ibadetinin serbest bırakılacağını ifade ederek, mevcut dini düzenlemelerin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Daha önce de Yahudilere Mescid-i Aksa'da dua izni verdiğini belirten Ben-Gvir'e, İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Harem-i Şerif'teki statükonun değişmediği vurgulandı.

Ürdün'ün Rolü ve Geçmiş Anlaşmalar

İsrail ile Ürdün arasında 1994'te imzalanan Vadi Araba Anlaşması ile Kudüs'teki dini işlerin yönetimi Ürdün'e verildi. Ayrıca, 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında kabul edilen anlaşmayla Kudüs ve kutsal mekanların korunması konusunda da Ürdün'e vazife düşüyor.

Mescid-i Aksa, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından korunuyor. 2003 yılına kadar Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin izniyle Mescid-i Aksa'ya ziyaret gerçekleştiren Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararları doğrultusunda, polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriş yapmaya başladılar.

Tartışmalı İbadet Pratikleri

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da yalnızca Müslümanların ibadet edebildiğini ve diğer din mensuplarının sadece ziyaret edebileceği tarihi statükoyu koruduklarını savunurken, fanatik Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi eşliğinde Aksa'da gerçekleştirdiği dini ritüeller ve dualar sık sık gündeme geliyor.

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