İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya Sinagog İzni Talebi

İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa'da Sinagog İnşasını İstiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da bir sinagog inşa etme isteğini dile getirdi.

Açıklamalarında Tartışmalı İfadeler Kullandı

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, mevcut politikanın Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmelerine izin verdiğini öne sürdü.

"Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusunu yanıtlayan Ben-Gvir, "Evet" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanlığı'ndan Açıklama

Ben-Gvir'in açıklamalarının ardından, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi bir duyuru yaparak, Mescid-i Aksa'daki statükonun değişmediğini belirtti.

İçişleri Bakanı'ndan Uyarı

İçişleri Bakanı Moshe Arbel, Ben-Gvir'in sözlerine yönelik tepki göstererek, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya aşırı sağcı bakanın uyarılması çağrısında bulundu. Arbel, bu tür açıklamaların "kan dökülmesine" sebep olabileceği konusunda dikkat çekti.

Aksa'da Düzenlediği Baskınlar

Filistin karşıtı söylemleriyle dikkat çeken Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya sıkça baskınlar düzenliyor. Son olarak, 13 Ağustos'ta Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen Ben-Gvir, burada yaptığı konuşmada, "Buranın idaresi ve egemenliğiyle ilgili büyük gelişmeler var. Yahudilerin burada ibadet ettiği görülüyor. Daha önce söylediğim gibi, politikamız burada (Yahudiler) ibadete izin vermektir." şeklinde ifadeler kullanmıştı.