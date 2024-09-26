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İsrailli Bakan'dan Tehdit: Ateşkes Hükümeti Sarsar

İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı, ateşkes durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı. Gelişmelerin detayları burada.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:40
İsrailli Bakan'dan Tehdit: Ateşkes Hükümeti Sarsar

İsrail'de Ateşkes Tartışmaları Derinleşiyor

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesi kabul etmesi durumunda partisinin koalisyon hükümetinden çekileceğini belirtti.

Bakan Ben-Gvir'den Sert Açıklamalar

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Ben-Gvir, liderliğini yaptığı Yahudi Gücü (Otzma Yehudit) Partisi milletvekilleriyle bir araya geldi ve Lübnan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Ben-Gvir, açıklamalarında, "Lübnan'a yönelik saldırılara ara vermek zayıflık göstergesi olacak ve İsraillilerin güvenliğini tehlikeye atacaktır" ifadesini kullandı.

Ateşkes Kararına Karşı Çıkıyor

Ben-Gvir, Lübnan'a yönelik saldırıların durdurulmasına karşı olduklarını vurgulayarak, böyle bir durumda kendisinin ve partinin milletvekillerinin hükümetten ayrılacaklarını ifade etti. Üst düzey bir yetkili, Netanyahu'nun, ABD ve Fransa'nın desteğiyle Lübnan'da üç haftalık geçici bir ateşkes sağlanması yönünde görüşmelere duyarlı olduğunu öne sürdü. Ancak bu iddia, Netanyahu'nun partisi ve hükümet koalisyonundaki diğer üyeler arasında tepkilere yol açtı.

Netanyahu'dan Yalanlama

Başbakanlık Basın Ofisi, Netanyahu'nun Lübnan'da geçici bir ateşkesi kabul ettiğine dair iddiaları yalanladı. Diğer taraftan, İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmaların ardından, son günlerde Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırılarda, Lübnan makamlarının verdiği bilgilere göre 677 kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 150 bin kişi de yerinden edildi.

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