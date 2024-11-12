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İsrailli Bakan Dermer, Trump ile Lübnan'da Olası Ateşkesi Görüştü

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, Trump ile Lübnan'da olası ateşkes ve Gazze saldırılarına dair görüşmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:50
İsrailli Bakan Dermer, Trump ile Lübnan'da Olası Ateşkesi Görüştü

İsrailli Bakan Ron Dermer, Trump ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ile Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikanesinde bir araya gelerek, Lübnan'da olası ateşkesi ve Gazze'ye yönelik saldırılara dair tutumunu görüştü.

Ateşkes ve Gelecek Planları Ele Alındı

ABD merkezli haber ajansı Axios'un aktardığına göre, görüşme sırasında Dermer, Trump'a İsrail'in Gazze, Lübnan ve İran'a ilişkin önümüzdeki iki aylık süreçteki planlarını iletmeyi amaçladı. İsrailli yetkililer, bu müzakerelerin, Trump'ın görevi devralmadan önce tartışmak istediği konuları aydınlatmayı hedeflediğini belirtti.

Görüşmenin Detayları ve Strateji

Görüşme ile ilgili bilgi veren ABD'li yetkililer, aşağıdaki konuların üzerinde durulduğunu ifade etti:

  • Lübnan’daki ateşkes çabaları
  • Gazze'ye yönelik gelecekteki planlar
  • İsrail-Suudi Arabistan normalleşme süreci

Bir ABD'li yetkili de, “İsraillilerin öğrenmek istediği konulardan biri, Trump’ın 20 Ocak'tan önce çözülmesini istediği meselelerin neler olduğuydu,” diye ekledi.

Dermer, Blinken ile Görüşerek Durumu Değerlendirdi

Dermer, Trump ile gerçekleştirdiği bu görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi ve Biden yönetiminin Gazze'deki insani krizin iyileştirilmesi yönündeki uyarılarını ele aldı. ABD yönetimi, İsrail hükümetine, Gazze’deki insani durumu 13 Kasım'a kadar iyileştirmesi için bir talimat gönderdi.

İnsani Kriz Üzerine Uyarılar

ABD yönetiminin, Gazze'deki insani krizin bir ay içinde iyileştirilmemesi durumunda Tel Aviv'e silah ambargosu uygulayacağına dair uyarı yaptığı öne sürüldü. Dermer, daha önce İsrail'in Washington Büyükelçisi olarak görev yapmış ve Trump yönetimi ile ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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