İsrailli Bakan: Gazze'deki Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçilmeyecek

İsrailli Bakan, Gazze'de Ateşkesin İkinci Aşamasına Geçilmeyeceğini Savundu

İsrail Bölgesel İşbirliği Bakanı David Amsalem, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmeyeceğini açıkladı.

Haaretz gazetesine göre, Amsalem, yerel bir radyoya yaptığı değerlendirmede, Gazze'deki ateşkese dair düşüncelerini paylaştı. Amsalem, Hamas'ın silah bırakmayacağını öne sürerek, "(Ateşkesin ikinci aşamasının) Gerçekleşmeyeceğini biliyorum, herkes biliyor." dedi.

Gazzede ateşkesin ikinci aşamasına geçilmeyeceği konusundaki iddialarını sürdüren Amsalem, "İsrail, (anlaşmanın) ilk aşaması tamamlandıktan sonra savaşı kararlı bir şekilde yeniden başlatacak ve ikinci aşamaya geçmeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Hamas Arasındaki Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda bir anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında 19 Ocak'ta 3 İsrailli kadını serbest bırakmıştı. Ayrıca, İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.