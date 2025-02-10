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İsrailli Bakan, Gazze'ye Saldırıların Yeniden Başlamasını Talep Etti

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Gazze'deki ateşkesin tehlikeli olduğunu belirterek saldırıların yeniden başlatılmasını istedi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 12:36
İsrailli Bakan, Gazze'ye Saldırıların Yeniden Başlamasını Talep Etti

İsrail Diaspora Bakanı'ndan Saldırı Çağrısı

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkesin ikinci aşamasının "gerçekçi olmadığını" söyleyerek Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Ateşkes Tartışmaları

Chikli, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, Gazze'deki ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin İsrail için "tehlikeli" olduğunu iddia eden Chikli, bu durumun yalnızca İsrail açısından değil, aynı zamanda genel bölgesel güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

Chikli, ABD yönetiminin mevcut şartlar altında bu ateşkesin ikinci aşamasının gerçekçi olmadığı anlayışına sahip olduğunu öne sürdü. Ayrıca, Hamas'ın "ayakları üzerinde durduğunu" vurgulayarak, bölgedeki askeri operasyonların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Ateşkes Anlaşması Detayları

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de bir ateşkes ve esir takası konusunda uzlaşı sağlandığını bildirmişti. Bu anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak. Hamas, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair müzakerelerin başladığını da duyurdu.

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